La population israélienne approche les 9,73 millions d’habitants

La population d’Israël s’élève à 9 727 000, selon les chiffres publiés hier par le Bureau central des statistiques.

Parmi la population israélienne, 73,5% citoyens israéliens sont juifs, 21% arabes et 5,5% chrétiens non arabes, membres d’autres religions et sans classification religieuse dans le registre de la population.

Depuis le jour de l’indépendance précédent, la population d’Israël a augmenté de 216 000 personnes, soit 2,3 %. Au cours de la période, quelque 183 000 bébés sont nés, environ 79 0000 immigrants sont arrivés et 51 000 personnes sont décédées.

Au moment de la création de l’État hébreu, la population d’Israël comptait 806 000 personnes. Depuis 1948, plus de 3,3 millions de personnes ont fait leur alyah en Israël, dont environ 1,5 million de personnes (43,7%) sont arrivées en 1990. Environ 60 000 citoyens israéliens vivants aujourd’hui sont nés en 1948 et plus de 3 300 personnes ont plus de 100 ans.

D’ici 2030, la population devrait atteindre 11,1 millions et d’ici 2040 13,2 millions. Au cours de l’année du centenaire d’Israël, la population devrait atteindre 15,2 millions d’habitants.

Eliran COHEN pour Israel Actualités