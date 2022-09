Benny Gantz révèle que l’Iran construit des armes et des missiles avancés en Syrie

Benny Gantz révèle que l’Iran construit des missiles et des armes avancées en Syrie

Lors d’une conférence du Jerusalem Post à New York, qui a lieu aujourd’hui, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a révélé une carte montrant plus de 10 installations différentes du Centre d’études et de recherches scientifiques (CERS) syrien à Masyaf qui sont utilisées par l’Iran pour produire des missiles et des armes avancés pour ses mandataires.

« Sous la vision de Qassem Soleimani, l’Iran a transformé le CERS en installations de production de missiles et d’armes de précision à moyenne et longue portée, fournis au Hezbollah et aux mandataires iraniens. En d’autres termes, c’est devenu un autre front iranien – une usine d’armes stratégiques avancées« , a déclaré Benny Gantz.

« Ces sites, en particulier l’installation souterraine de Masyaf, abritent des menaces importantes pour la région et l’État d’Israël. Masyaf spécifiquement, est utilisé pour produire des missiles avancés« , a ajouté le ministre israélien de la Défense.

L’armée de l’air israélienne a frappé à plusieurs reprises des sites militaires à Masyaf, dans le nord-ouest de la Syrie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités