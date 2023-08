Break News :À Levallois, des tags antisémites sur la devanture d’un restaurant casher, un homme interpellé

FAITS DIVERS – Un homme a été interpellé samedi 19 août et placé en garde à vue après la découverte de tags antisémites sur la vitrine d’un restaurant casher à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), près de Paris, a appris l’AFP de source policière. « Juif » ou « voleur », peut-on voir écrit sur la devanture.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est dit sur X (ex-Twitter) « profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables » et a salué « la grande réactivité des policiers » ayant permis l’interpellation de « l’auteur présumé » des faits.

Ces inscriptions à caractère antisémite ont été découvertes sur la devanture de la sandwicherie casher « Mr. Schnitz » samedi matin.

La municipalité de Levallois a alors décidé d’entourer l’établissement d’une « palissade » pour cacher ces « tags immondes », dans l’attente du retour des gérants actuellement en vacances, a expliqué à l’AFP la maire LR Agnès Pottier-Dumas.

Pourtant, le restaurateur Mr C…….. ne voulait pas effacer les inscriptions, d’après la maire interrogée par le Parisien : « On lui a immédiatement proposé de tout nettoyer. Mais il a refusé et expliqué que personne ne devait y toucher. Il souhaite, selon ses mots, que tout le monde voie. » Elle n’a pas accepté. « C’est trop violent. Ces insultes, visibles par tous, c’est tout simplement insupportable. »

« Antisémitisme de salon »

« Il existe, dans la ville, de nombreux hypermarchés et restaurants casher et, à ma connaissance il n’y a jamais eu le moindre problème de ce type. Est-ce une vengeance, un règlement de comptes ? Pour l’instant, nous n’avons pas d’explication. L’enquête permettra d’en savoir plus », a-t-elle ajouté.

La police a « ouvert une enquête dans la foulée » de la découverte des inscriptions, a ajouté l’édile, qui assure ne pas avoir connaissance de faits similaires à Levallois, où vit une communauté juive importante. Le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux, a évoqué sur X un « acte intolérable ».

Les images de vidéosurveillance de la ville ont été transmises à la police, selon la maire.

« Face à ces tags à Levallois, nous disons fermement qu’ils ne gagneront pas », a réagi sur X Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), en fustigeant « l’antisémitisme de salon qui corrompt les esprits » comme « l’antisémitisme de la rue qui charrie sa violence sous nos yeux ».

