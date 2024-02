Cérémonie du 7/10: ÉMOTION ET COLÈRE par René Taieb

ÉMOTION ET COLÈRE par René Taieb

Ces images sont terribles, celle d’une communauté juive de France meurtrie mais qui survie grâce à sa résilience. La question qui restera toujours dans la mémoire du juif est la suivante : la France a t elle tout fait pour préserver cette communauté qui a toujours été fidèle et loyale à cette nation..?

Nous sommes déjà fatigué de revoir ces images terribles, celle d’une communauté juive de France meurtrie par ces actes antisémites par milliers en seulement quelques mois mais qui survie grâce à son amour de la vie. L’Alya sera bientôt l’une des réponses que les juifs de France appliqueront sans une certaine amertume.

Nous voir tous rassembler à cette cérémonie n’est-elle pas déjà un aveu d’échec de nos « institutions », elles qui n’ont jamais osé organiser un seul rassemblement puissant d’unité . Elles qui n’ont même pas mis en place une cellule de crise depuis le 7/10. . Elles qui sont dans un état de mort clinique et complètement obsoletes. Ces photos de cette triste cérémonie ne remplaceront jamais les actes barbares de ces bouchers sanguinaires dans nos mémoires.

L’amateurisme chronique de nos « institutions » nous a coûté le respect, notre dignité et l’écoute des pouvoirs publics. Elles. ont éclairées les problèmes des juifs de France avec une lampe de poche au lieu de le faire avec une lumière puissante ou encore avec quelques tweets, et elles sont contentes ..

Cette mascarade de représentation doit cesser et de juifs de voir doit cesser. Que nos futurs dirigeants élus par le peuple se dressent et soient courageux en se soumettant au vote démocratique de la communauté juive dans sa totalité et la vous verrez, que des élus légitimes dans la communauté naîtront avec cette vraie envie, de défendre les juifs de France. Ce sera leur seule légitimité tout comme là possède , le Président de la république, un député ou un maire, car élu par les électeurs dans leur globalité et ils pourront agir et représenter tous les juifs sans limite car ils auront un mandat indiscutable et surtout un mandat pour effectuer une mission d’intérêt général.

La démocratie a été trop absente de la vie juive en France depuis des décennies.

La très grande majorité des juifs de France ne participe pas aux élections communautaires car tout est connivence ( plus de 98% n’ont jamais participé à un vote d’un seul dirigeant actuel!)

Tout ces votes sont organisés entre « amis » pour priver les juifs de leur droit le plus simple: celui de voter!

Allez expliquer aux électeurs français votent pour leur Président de la république, pour les députés de la nation aussi, ainsi que pour les maires, les conseillers régionaux…

Mais que les citoyens français de confession juive, eux ne sont soumis à aucun vote interne concernant la communauté juive et les décisions sur son avenir. C’est le comble ! Où est la démocratie juive de France? Comment le peuple du savoir et du livre peut-il avoir cédé à l’essentiel ? Les juifs de France sont en colère car ils ne sont plus écoutés depuis tant d’années contre cet antisémitisme nauséabond .

La volonté des gouvernements successifs a été d’inclure l’antisémitisme au sein de la DILCRA (délégation interministérielle) tout comme le racisme, les discriminations, les lgbt, ..C’était une erreur. L’antisémitisme a lui tout seul est quelque chose d’unique et d’énorme, il aurait dû être traité spécifique, de façon plus transparente et bien plus puissante et ciblée . Le fait de ne pas avoir fait ce choix, rend responsable l’État Français de cette non-assistance à personnes en danger.

Les faits sont là. Maintenant, que restera-t-il au lendemain de cette cérémonie ? Des larmes et une communauté meurtrie qui va pleurer ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-parents… comme à chaque fois. La seule pensée qui doit continuer à faire battre notre cœur, c’est que tous les otages puissent être restituer à chaque Famille vivant . Et que les soldats de défense de l’État d’Israël, puissent aussi rentrer chez eux au plus vite mais avec le devoir accompli que ces groupes terroristes hamas , djiaislamique, Hezbollah soient exterminés et ne pourront plus agir contre la sécurité de l’État d’Israël et de son peuple. Israël est connue pour être la seule démocratie capable de faire ce qu’il faut. Israël se bat pour sa survie. Israël se bat pour l’existence du monde.

Chaque soldat qui tombe au combat, chaque victime du terrorisme, chaque larme versé par les familles, nous les partagerons à vie.

Sans un Israël fort, c’était une deuxième Shoah qui s’annonçait. Nous avons évité le pire. L’existence de la survie de l’état d’Israël ne doit plus être une question mais une certitude.

Quant à ceux comme le Qatar, qui, pendant plusieurs années ont versé des centaines de millions de dollars par an à ces groupes terroristes qui viennent aujourd’hui se mettre autour de la table des négociations, comment dire ? Quelle indécence quelle immoralité, qu’il demande déjà « pardon »aux familles des otages meurtries et à toutes les victimes de leur terrorisme financier, pour tous ceux qui sont morts avec leur sale argent

L’Europe aussi est coupable d’une volonté de ne jamais avoir vérifier où va l’argent à Gaza, malgré des preuves claires

Elle a aussi du sang sur ces mains. Aujourd’hui encore avec l’UNWRA se dévoile des. Omplices d’une institution financé par plusieurs milliards de dollars. C’est encore un choc.

Merci à la France , après 4 mois au Président qui est le Président de tous les Français dans ces moments-là, pour cette cérémonie qui a été utile pour toutes les familles présentes, qui leur a sans doute apporter un peu de réconfort.

« Ce fut le plus grand massacre antisémite de notre siècle »

D… a toujours sauvé son peuple, restons confiant.

Israel Actualités avec René Taieb