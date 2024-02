Israël en guerre : Tsahal va augmenter la durée du service obligatoire et du service de réserve des soldats israéliens

L’armée israélienne a soumis aujourd’hui une loi augmentant la durée du service obligatoire et du service de réserve des soldats, à la suite de la lourde tâche en matière de sécurité qui pèse sur Tsahal et en raison des besoins de guerres actuels.

Avant les massacres du 7 octobre, certaines recrues de Tsahal ne devaient servir que 28 mois, tandis que les soldats du service obligatoire de Tsahal devaient servir 32 mois.

En raison des nouvelles forces dont Tsahal a besoin pour combattre dans la guerre qui devrait durer près d’un an à Gaza, mais aussi pour protéger plus solidement la frontière nord face au Hezbollah, et affronter les terroristes palestiniens en Judée-Samarie et ailleurs, toutes ces nouvelles recrues et soldats en service actuel verront leur service prolongé à 36 mois.

Également avant le 7 octobre, les réservistes avaient des chances d’accomplir leur service de réserve à 40, 45 et 49 ans, en fonction de leurs rôles spécifiques au sein de Tsahal. En plus d’étendre le service de tous les soldats obligatoires, Tsahal étend donc le service de réserve de 40 à 45 ans, de 45 à 50 ans et de 49 à 52 ans.

Il existe aussi divers autres types de prolongations pour les réservistes dans des situations spécifiques. Outre la prolongation de la durée du service, les réservistes devront maintenant servir 40 jours par an au lieu de 25 jours par an.

Le commandement des réservistes sera également plus formellement divisé en différents niveaux d’importance, avec un deuxième niveau de réservistes servant davantage sur une base volontaire dans le cadre de la défense des villages spécifiques dans lesquels ils vivent ou vivront.

Un troisième niveau de réservistes, représentant environ 70 000 réservistes, servira peut-être encore moins en général que le deuxième niveau, mais sera toujours disponible pour accomplir des tâches spécifiques selon les besoins, et pourra toujours être appelé pour un service prolongé en cas d’incident de guerre majeure.

Selon le nouveau plan, le nombre de réservistes à tout moment sera multiplié par cinq de façon exponentielle.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités