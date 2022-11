Cisjordanie : deux attentats terroristes provoquent la mort de deux israéliens et font quatre blessés

Deux Israéliens ont été tués et quatre autres israéliens ont été blessés dans deux attaques terroristes ce matin près de la ville d’Ariel situé en Cisjordanie.

Selon les services d’urgence du Magen David Adom, un homme de 35 ans a été tué après avoir été poignardé dans le haut du corps dans une station-service et un homme dans la cinquantaine a été tué après avoir subi des blessures dans un accident de voiture près d’Ariel, une ville israélienne de Cisjordanie.

Les attaques ont commencé lorsqu’un terroriste palestinien a poignardé un agent de sécurité de 35 ans près de l’entrée du parc industriel d’Ariel, le blessant modérément.

Il est ensuite entré dans la zone industrielle et a poignardé trois personnes dans une station-service avant de s’enfuir dans un véhicule et de s’écraser sur plusieurs voitures, percutant une personne, sur l’autoroute 5 près de la ville. Il est ensuite sorti de la voiture et a tenté de fuir les lieux avant d’être abattu par un soldat de Tsahal.

Des ambulanciers et des ambulanciers paramédicaux du Magen David Adom ont fourni des soins médicaux à trois personnes blessées par arme blanche à la station-service. Un homme dans la quarantaine est dans un état critique et un autre homme dans la quarantaine dans un état grave. La mort de l’un des hommes a été constatée sur place.

Le Magen David Adom a également soigné deux personnes blessées sur l’autoroute 5, dont un homme de 35 ans qui a été poignardé au haut du corps et grièvement blessé. Le décès de l’homme d’une cinquantaine d’années a été déclaré sur les lieux.

Les trois blessés graves ont été transportés à l’hôpital Beilinson à Petach Tivka. Selon l’hôpital, l’homme d’une quarantaine d’années est dans un état très grave et instable avec une blessure à la poitrine et à la tête. Un homme dans la trentaine est dans un état grave, mais dans un état stable avec une blessure à la poitrine et un autre homme dans la trentaine est dans un état grave, mais stable avec une blessure au cou.

Les troupes de Tsahal scannent actuellement la zone pour s’assurer qu’aucun autre attaquant ne fuit les lieux.

Eliran COHEN pour Israel Actualités