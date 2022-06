Cisjordanie : Israël a commencé la construction d’une barrière de sécurité de 45 kilomètres

Le directeur des frontières et des barrières de séparation au ministère de la Défense israélien et le commandement central de Tsahal ont entamé la construction d’une barrière de sécurité de 45 kilomètres de long et de 9 mètres de haut, près du village de Salem dans le nord de la Samarie.

La barrière comprendra un mur en béton, des mesures de protections et d’autres moyens technologiques. La construction de cette barrière vise à remplacer la clôture de sécurité construite il y a environ 20 ans et qui comporte de très nombreuses brèches, facilitant les infiltrations des terroristes.

Le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz a réagi à la construction de cette barrière dans un communiqué : « nous continuerons à protéger le nord, à renforcer la ligne de séparation au front intérieur israélien dans le cadre de nos activités opérationnelles. En même temps, nous continuerons d’agir face à toute menace, afin d’assurer la sécurité des citoyens d’Israël« .

Cette barrière qui commence dans le nord de la Samarie se terminera dans la région de Bat Hefer.

Eliran COHEN