Communiqué de presse de Yoni Chetboun Lieutenant-colonel de réserve à Tsahal, Ancien député et vice-président de la Knesset, Fondateur et Ancien président du lobby francophone à la Knesset

Ce Samedi 9 décembre 2017, s’est tenu comme chaque année en France, le prestigieux diner de Gala du Libi France, organisé par Madame Gladys Tibi, présidente de l’association Libi France.

De nombreuses personnalités dont Joël Mergui, Président du consistoire central israélite de France, Meir Habib, Député des français de l’étranger et Yoni Chetboun, Lieutenant-colonel de réserve à Tsahal, Ancien député et vice-président de la Knesset, Fondateur et Ancien président du lobby francophone à la Knesset, y ont participé. Le Diner a été un véritable succès : plus de 400000 euros ont été collectés en faveur de nos soldats de Tsahal et pour améliorer le fonctionnement des bases israéliennes.

La soirée était également chargée en émotion puisque deux personnes de la communauté druze sont venues raconter leur histoire personnelle : Shakiv Shanan, le père de Kaamil Shanan, l’un des deux policiers druzes israélien, tué le 14 juillet par trois arabes israéliens armés sur le mont du Temple à Jérusalem ainsi que le Général Rasan, le premier officier druze commandant de la brigade Golani. Tous deux ont fait un vibrant témoignage sur leur amour d’Israël et ont expliqué à quel point ils étaient fiers de vivre en Israël et de défendre leur pays.

Le clou du spectacle a été la participation surprise des trois héros de la Guerre des six jours, les parachutistes Zion Karasenti, Yitzhak Yifat et Haim Oshri ayant activement participé à la libération de Jérusalem. A l’occasion des 50 ans de la réunification de Jérusalem, ils ont tenu à participer au Gala pour partager leurs souvenirs et dédicacer une photo célèbre à Gladys.

Invité d’honneur, Yoni Chetboun a été présenté par Gladys Tibi comme un acteur important de la vie militaire et politique israélienne. Elle a résumé brièvement son parcours militaire : héros de guerre décoré et gradé de Tsahal, soldat combattant émérite, commandant dans la brigade Golani, commandant et officier de la brigade Egoz, Yoni Chetboun s’est notamment illustré pendant la seconde guerre du Liban, dans la bataille de de Bint Jbeil et a reçu la haute distinction du chef d’état-major pour ses actions durant cette bataille.

Gladys Tibi a également parlé de son engagement constant en faveur des olims de France, a rappelé qu’il a été le premier à fonder un lobby Francophone à la Knesset et l’a encouragé à continuer ce combat.