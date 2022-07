Daniel Lévi hospitalisé : sa femme, à son chevet, transmet un message fort et encourageant

Alors qu’il devait entamer une tournée au début du mois de septembre, Daniel Levi a dû être opéré en urgence en avril dernier.

Après une longue période de silence, la femme du chanteur a donné de ses nouvelles ce lundi 11 juillet sur Instagram.

En 2019, Daniel Levi avait révélé être atteint d’un cancer du côlon, diagnostiqué tardivement. Une maladie sur laquelle il avait accepté de se confier dans l’émission Star à nu. Et en avril dernier, l’inquiétude avait grandi auprès des fans lorsque Sandrine Abroukat, l’épouse de l’artiste, avait annoncé, via un communiqué, qu’il avait dû être hospitalisé en urgence, après « quelques complications »

Désormais en convalescence, Daniel Levi n’avait plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs semaines. Mais ce lundi 11 juillet, sa femme a posté un nouveau message et s’est montrée rassurante. « Chers amis, après un long moment d’absence, veuillez pardonner mon silence. Ma priorité était d’être auprès de mon mari. Aujourd’hui toujours en convalescence et bien nous avançons pour le meilleur », a-t-elle tout d’abord écrit en légende d’une image d’un cœur rouge et blanc à l’intérieur duquel est écrit « Merci pour tout« . « Sachez que vous lui manquez terriblement et qu’avec l’aide de D… il vous retrouvera très vite sur scène et en pleine forme », a ajouté Sandrine Abroukat.

« Merci à vous tous pour toutes vos prières et on continue »

L’épouse de Daniel Levi a conclu son message en adressant des remerciements à tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, le chanteur révélé dans la comédie musicale Les Dix Commandements. « Merci à tout le service hospitalier de l’Hôpital Européen, merci à tous les médecins pour leur dévouement sans faille, merci (…)

Lire la Suite en cliquant sur le lien : Closer