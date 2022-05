Des étudiants manifestent avec des drapeaux palestiniens à université de Ben-Gourion

Des étudiants ont manifesté munis de drapeaux palestiniens ce lundi sur le campus de l’université de Ben-Gourion de Beersheva. Des dizaines d’étudiants juifs ont ensuite riposté en se plaçant devant les manifestants munis de drapeaux israéliens et criant « honte ». Pour maintenir l’ordre public, les gardes de l’université ont empêché les étudiants d’entrer sur le campus avec des drapeaux israéliens.

Les étudiants arabes ont expliqué leurs démarches en expliquant que « la réalité extrémiste a créé l’identité palestinienne. Aujourd’hui, les jeunes ressentent que leur identité est palestinienne ».

L’université Ben Gourion a tenté dans un communiqué de justifier les actions des étudiants » L’université est un point de rencontre, où l’on peut connaitre de près des gens, des idées et des visions du monde différents. C’est pour cela que nous avons autorisé la tenue des deux manifestations politiques aux idées contraires. Nous sommes fiers de nos étudiants qui s’intéressent à ceux qui les entourent et expriment leur opinion ».

Cette décision de l’université n’a pas tardé à faire réagir, d’autant que le 22 mars dernier, cinq personnes ont été poignardées dans un attentat islamiste à Beersheva. Le maire de la ville, Ruvik Danilovich a envoyé une lettre virulente au président de l’université de Ben Gourion : « ta conduite est une honte. L’État d’Israël n’a qu’un seul et unique drapeau et il n’y en a pas d’autre. Je suis choqué et j’ai honte de la direction de l’université qui a franchi une ligne rouge ».