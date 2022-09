Des plaques en ivoire datant du premier Temple découvertes à Jérusalem

Les archéologues israéliens ont qualifié d' »extraordinaire » la découverte récente d’une collection de plaques d’ivoire datant de la période du Premier Temple déterrées à Jérusalem. Ces plaques d’ivoires sont parmi les rares jamais trouvés et les premiers à être découverts dans la ville.

Les plaques, vieilles d’environ 2 700 ans, ont été découvertes lors des fouilles menées par l’Autorité des antiquités d’Israël et l’Université de Tel Aviv sur le parking Givati ​​du site archéologique et touristique de la Cité de David, qui fait partie du site national des murs de Jérusalem.

« À ce jour, nous ne connaissions que des ivoires décorés provenant des capitales des grands royaumes de la période du Premier Temple, comme Nimrud, la capitale de l’Assyrie, ou Samarie, la capitale du Royaume israélite. Maintenant, pour la première fois, Jérusalem rejoint ces capitales« , ont déclaré le professeur Yuval Gadot du département d’archéologie et des cultures du Proche-Orient de l’université de Tel Aviv et le Dr Yiftah Shalev de l’Autorité israélienne des antiquités.

L’ivoire était l’une des matières premières les plus chères du monde antique, encore plus précieuse que l’or, selon l’Autorité israélienne des antiquités. Les plaques ont été découvertes dans les ruines d’un bâtiment palatial en activité lorsque Jérusalem était à l’apogée de sa puissance, aux VIIIe et VIIe siècles avant notre ère.

L’impressionnant bâtiment où les plaques ont été déterrées a été détruit dans un incendie, qui aurait eu lieu lors de la destruction du premier Temple par les Babyloniens en 586 avant notre ère.

Les objets en ivoire ne sont pas les seuls éléments remarquables trouvés sur le site. Un sceau d’agate et une empreinte de sceau portant le nom de « Natan-Melech serviteur du roi » ont également été découverts.

Les plaques seront exposées le 13 septembre, lors de la 23e Conférence des études de la Cité de David sur la Jérusalem antique. Ils seront également exposés en octobre à la Conférence de Jérusalem de l’Autorité des antiquités d’Israël, de l’Université de Tel-Aviv et de l’Université hébraïque.

Eliran COHEN pour Israel Actualités