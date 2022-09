Opération Shover Galim : 10 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 10 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de division de la Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Pondok, Haras, Vadai Siman et dans la ville d’Hébron.

Les forces israéliennes ont arrêté quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes dans les villages de Luban a Sharqiya et Ein Umm Ashrayit.

Les soldats israéliens ont arrêté quatre autres personnes soupçonnées d’activités terroristes dans les villages de Chisan et Jabal Mawalah.

Les combattants de Tsahal ont opéré pendant la nuit dans le village de Gifatlik dans la zone de la division régionale de la Bekaa et d’Emekim et ont fouillé les domiciles des terroristes qui ont perpétré la fusillade contre le bus israélien en début de la semaine. Au cours des recherches, les forces de Tsahal ont localisé des armes et du matériel logistique.

Les dix personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités