Des terroristes palestiniens blessent des fidèles juifs à Naplouse

Alors que cinq fidèles juifs s’apprêtaient à prier au tombeau de Yossef à Shrem, ils ont été attaqués par des terroristes palestiniens. Ils ont tiré sur les fidèles et en ont blessé deux. Les terroristes ont aussi brulé la voiture des fidèles avant de prendre la fuite.

Les forces de Tsahal sont ensuite intervenues et ont secouru les fidèles. Les blessés ont ensuite été emmenés à l’hôpital Beilinson et au centre médical Sheba pour y être soignés. Les trois autres fidèles ont été emmenés pour être interrogés par la police, car entrer sur le territoire de l’Autorité palestinienne est une violation de la loi.

« Une fois de plus, une attaque terroriste barbare de l’Autorité palestinienne, qui incite et soutient le terrorisme« , a réagi le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan.

« Au nom des rabbins de Samarie, j’appelle une fois de plus les Israéliens à entrer dans le tombeau de Joseph pour la prière uniquement lorsque cela est coordonné et organisé avec l’armée israélienne. Chaque mois, il y a des opportunités organisées et coordonnées d’entrer« , a-t-il ajouté.

Yossi Dagan a aussi appelé Tsahal à « attraper les terroristes et éradiquer les tanières des meurtriers à Naplouse« . Il a affirmé que « seul le contrôle total du tombeau de Joseph par Tsahal nous permettra de maintenir la sécurité des fidèles à Naplouse« .

Eliran COHEN