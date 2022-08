Dilemme pour l’équipe de OGC Nice qui doit affronter le Maccabi Tel-Aviv des joueurs algériens refuse de rencontrer et aller jouer en Israel

Les internationaux algériens de l’OGC Nice font face à un dilemme de taille. Leur équipe est tombée sur un club israélien en Ligue Europa Conférence et Andy Delort, Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Billel Brahimi et les Aiglons se déplaceront en Israël pour affronter le Maccabi Tel-Aviv lors du prochain tour de la C4.

L’OGC Nice connaît depuis jeudi 11 août son prochain adversaire en barrages de la Ligue Europa Conférence. Les Niçois donneront la réplique aux Israéliens de Macabbi Tel-Aviv. Le match aller est prévu le 18 août en Israël et le retour une semaine plus tard, soit le 25 du même mois, à Nice. Pour les supporteurs, les dirigeants et l’entourage du club français, il s’agit d’une rencontre ordinaire que leur équipe doit remporter pour se qualifier au prochain tour de ce tournoi annuel de l’UEFA.

Ce n’est toutefois pas le cas pour les internationaux algériens évoluant dans cette formation. Ils sont 4 à porter les couleurs de l’OGC Nice et pour lesquels cette confrontation est très spéciale.