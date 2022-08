Bienvenue au XXIe Siècle

Ce qui se passe en ce moment dans l’Asie du Sud Est entre la Chine et Taiwan n’est pas à prendre à la légère, suite à la provocation de Madame Pelosi Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis avait fait lors de sa visite surprise … La Chine se comporte exactement comme l’a fait la Russie quelques mois avant le déclenchement des hostilités avec l’Ukraine en faisant des manœuvres à leur frontière et un jour, nous retrouvons la Russie envahir l’Ukraine afin d’annexer le Dombass… Alors moi mes amis, je pense que le même scénario risque fort bien d’arriver, suis-je le seul à voir cela, je ne le crois pas, mais beaucoup préfèrent se taire, et fermer les yeux, mais lorsque la Chine aura décidé ce qu’elle considère leur appartenir, la Chine interviendra sans qu’aucun pays n’ose s’opposer contre cette puissance super Nucléarisé qu’est la Chine si ce n’est en leur fournissant des armes par correspondance. chacun pourra montrer ses pectoraux sans bouger d’un iota car personne oh non personne ne souhaite s’enliser dans un conflit nucléaire entre l’axe « Russie-Chine-Iran-Corée du Nord contre les occidentaux ».

Le monde vie à qui sera le plus fort, car le plus fort malheureusement aujourd’hui est celui qui sera doté de l’arme suprême « la bombe atomique. »

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef

Israel Actualités