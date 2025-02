Edito Alain SAYADA : Liberations des Otages »Une production cinématographique digne de GazaWood »

Alain SAYADA pour Israel Actualités

Jérusalem 08h18

Une mise en scène orchestrée par le Hamas a marqué la libération d’otages israéliens, évoquant une production cinématographique digne de Gazawood. Dans le cadre des premières négociations, le groupe terroriste a choisi de mettre en avant cette libération, exhibant sa force à travers des uniformes flambant neufs. Cela vise à faire croire au monde que leur mouvement demeure solide dans l’enclave de Gaza. Cependant, un examen plus approfondi révèle une réalité différente.

Depuis les événements tragiques du 7 octobre, Tsahal a entrepris une campagne ciblée contre le Hamas, éliminant de nombreux membres de cette organisation, y compris des figures clés comme Ismaël Haniyeh éliminé en plein cœur de Téhéran et Yahya Sinwar, qui avait tenté de se cacher de maison en maison à Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait promis que tous ceux ayant du sang israélien sur les mains seraient traqués, et cet engagement a été traduit en actions concrètes.

Lors de cette exhibition de la libération des otages, il est notable que, malgré la présence de quelques centaines de membres armés du Hamas, leur impact semble considérablement réduit. En dépit du défaitisme exprimé par certains secteurs de la gauche israélienne et par les adversaires d’Israël, il est indéniable qu’Israël a gagné cette guerre. Depuis près de 20 ans, le pays n’a jamais été aussi fort, ayant également réussi à neutraliser le Hezbollah au nord en éliminant plusieurs de ses dirigeants, dont Hassan Nasrallah. L’Iran, quant à lui, n’a pas été en mesure de faire face à Tsahal, sans oublier les Houtis, qui ne représentent pas une menace significative.

La lutte contre le Hamas se poursuit, avec pour objectif de réduire à néant son influence dans la bande de Gaza. Cependant, combattre une idéologie aussi radicale s’avère complexe. Pour le peuple juif, la nécessité de faire preuve de force contre un ennemi qui aspire à l’élimination des Juifs est primordiale. L’alliance avec les États-Unis, sous une présidence favorable à Israël, offre une perspective d’avenir différente. Toutefois, cela ne doit pas empêcher Israël de rester vigilant et d’anticiper les mouvements de ses adversaires.

L’enjeu majeur reste la prévention d’une éventuelle capacité nucléaire iranienne, qui constituerait une catastrophe pour la stabilité de la région et pourrait déclencher une course à la prolifération nucléaire au Proche et Moyen-Orient. Israël et ses alliés sont donc en alerte.

Ha Israel Hai

Alain SAYADA