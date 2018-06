Après les foules hurlantes déchaînées, tentant de percer la frontière, les pneus brûlés noyant la région dans les fumées toxiques, les tirs de rockets, voilà que le Hamas propose à ses disciples de jouer aux cerfs-volants, histoire de faire la guerre en mode ludique.

Ce sont donc des objets volants identifiés et enflammés que les terroristes envoient vers Israël. Le Sud du pays, a fortiori les zones les plus difficiles d’accès (comme nous l’explique en exclusivité Robert Zbili, Président du KKL France, dans un entretien à lire dans ce numéro), est la proie

des incendies initiés par les terroristes palestiniens.

Comme à leur habitude, les Occidentaux, médias ou politiques, toujours prompts à accuser Israël de bain de sang ou d’abus de force, détournent la tête lorsque les torts vont à la partie adverse. C’est bien connu, le « combattant de la liberté » est autorisé à brûler la terre d’Israël. Quitte à mettre le feu à un ou deux gosses en prime. Après tout, ce ne sont que des Israéliens… L’excuse d’ailleurs est déjà prête : les flammes volantes ne seraient que des ballons gonflés à l’hélium qui explosent en touchant le sol. Affrontés aux chars de Tsahal, on est encore dans une rhétorique de David contre Goliath !

L’Europe, par sa médiatisation distordue du jeu malsain que joue le Hamas, avec sa population comme avec Israël, est d’une injustice qui révolte. Un jour

peut-être elle comprendra son erreur. Mais nous en sommes encore loin…

En attendant, des champs d’agriculteurs , des réserves naturelles, des plantations d’arbres,

des milliers de dounam de terres partent en fumée…. Le feu est aux portes des localités qui

se situent à proximité de la bande Gaza, des Moshav, des Kibboutz sont eux aussi sous la

menaces de ces cerfs-volants… Le coût de cette destruction se compte en dizaines de

millions de shekels…

Destruction de + 25 000 Hectares déjà partis en fumée !

Destruction de la faune sauvage !

Destruction de réserves naturelles !

Destruction de terres agricoles !

Pire, nous apprenons aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, que les cerfs-volants

lancés sont maintenant équipés de bombes, prêtes à exploser en touchant terre. L’une

d’elle a été interceptée dans une cour d’école ! Que dira l’Europe cette fois-ci ? Un pétard

mouillé, un jeu sans danger ? Au jeu des justifications tirées par les cheveux et des

mensonges éhontés, on attend le palmarès. Réponse la semaine prochaine…

Am Israël Haï !

Alain Sayada