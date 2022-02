Edito de Alain SAYADA: Quand le naturel revient au Galop

Quand le naturel revient au Galop, après la comparaison d’Anne Hidalgo en comparant les Juifs des années 30 avec ce que vivent les musulmans aujourd’hui, c’est au tour du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot de mettre le Juif au milieu de la campagne, en visant de façon inédite la religion d’un prétendant présidentiel, en lançant « Éric Zemmour fait le Juif de service pour les antisémites ». Ce qui ressemble à nous méprendre à des slogans de la pire espèce antisémites.

Bien évidemment, cela ne peut pas nous choquer venant de vous ou de votre parti qui soutient l’islamisme, ces propos auraient très bien pu être tenus par Jean-Luc Mélenchon, ou bien d’un autre leader de la Gauche.

Mr Yannick Jadot que voulez-vous dire en stigmatisant la religion du candidat Zemmour, quel est votre problème avec ceux de notre communauté qui ne soutiennent pas votre parti nauséabondes, vous n’avez trouvé que la religion d’un candidat, qui plus est, le jour où nous honorons la mémoire d’Ilan Halimi zal assassiné il y a tout juste 16 ans…

Alors Monsieur Jadot ceux qui soutiennent Anne Hidalgo candidate PS sont-ils eux aussi des juifs de Services, ceux qui soutiennent Valérie Pécresse candidate LR sont-ils eux aussi des Juifs de services, Marine Le Pen candidate RN aura-t-elle ces Juifs de services, ceux qui soutiendront le futur candidat Emmanuel Macron actuel président de la République seront-ils, eux aussi des Juifs de services…

Bien évidemment je ne parle pas de l’extrême gauche qui n’aura pas des Juifs de service mais de vrais militants aux clientélismes de ceux qui appellent à tuer des Juifs et de soutenir l’islamisme radical, il suffit de voir l’absence totale de mobilisation lors de manifestations afin de condamner les assassinats de juifs en France….. Votre parti et vos alliés sont bien évidemment toujours absents.

Alors Monsieur Yannick Jadot les Juifs de France sont au service de personnes…. Chaque Juif a le droit de choisir pour quel candidat le 10 Avril 2022, que cela plaise ou pas, mettra son bulletin dans l’urne pour tel ou tel candidats, mais une chose est sûre, j’espère une chose, que le Juif de service comme vous nous nommez, ne votera pas pour vous.

Vous critiquez ceux qui crient au grand remplacement, au racisme à l’antisémitisme, vos propos sont dignes des plus grands antisémites que la France ait connu …bas les masque Mr Yannick Jadot vous n’avez rien à envier à Laval, Philippe Henriot et toute leur clique de triste mémoire, vous auriez pu à une certaine époque faire parti de ce gouvernement et recevoir la francisque des mains du Marechal Pétain.

Vous êtes une honte pour la France, jamais dans une élection présidentielle ou autres, un candidat a visé de façon inédite la religion d’un prétendant présidentiel.

Am Isral Hai

Alain SAYADA