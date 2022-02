Nouvelle attaque israelienne en Syrie ( Bataillon Chimie)

L’attaque israélienne a visé le bataillon de chimie près du quartier général de la division et le bataillon de défense aérienne situé dans la région d’al-Abbasa, entre les villes de Zakia et Khan a-Sheikh. L’attaque a provoqué des explosions qui ont été entendues même dans les sous-districts de Daraa et de Quneitra, tandis que les résidents locaux ont signalé qu’une épaisse fumée avait été vue depuis les sites bombardés.

Les milices iraniennes avaient le contrôle des sites et des entrepôts, aux points bombardés, et avaient accru leur présence et construit des casernes pour la septième division au cours des trois derniers mois, selon des sources syriennes.

La division de chimie a été victime d’une précédente attaque israélienne, qui a entraîné la mort de soldats et la destruction d’entrepôts de milices iraniennes.