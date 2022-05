Benny Gantz craint que l’avenir Israël se termine « entre Gedera et Hadera »

Lors d’un entretien en huis-clos du groupe Bleu Blanc, le ministre de la Défense Benny Gantz s’est dit préoccupé à la lecture d’un message WhatsApp virulent d’arabes inconnus à l’encontre Israël. Il craint que l’avenir du pays se joue prochainement « entre Gedera et Hadera« .

Alors que le gouvernement israélien s’inquiète de plus en plus de la montée des actes criminels dans la société arabe, de la marche pour le drapeau palestinien et de la flambée démographique dans le nord et le sud, le ministre de la Défense Benny Gantz a affirmé que « l’avenir du pays est préoccupant« , lors d’une réunion du groupe Bleu Blanc la semaine dernière. Lors de cet entretien, il a lu un message WhatsApp devenu viral en Israël, ou des arabes inconnus menacent de prendre le contrôle du pays : » continuez à maudire, vous n’avez aucune chance contre Allah. Lentement, nous vous prendrons tout le pays. Nous avons une zone dans le Néguev de la taille de Gush Dan qui est pleine de groupes avec de petits enfants bédouins… »

Benny Gantz a poursuivi ensuite la lecture du message « La Galilée avec l’aide d’Allah est aussi bientôt à nous […] Le gouvernement vous dit que la Galilée et le Néguev sont juifs, je vous dis en fait que c’est un territoire palestinien. Chaque nouvelle entreprise dans le Néguev nous paye une taxe de protection, chaque quartier qui est établi ne sera pas établi sans payer de frais de protection« .

Benny Gantz veut établir « l’autorité du siècle » pour assurer le maintien de l’ordre

S’il ne connait pas encore les auteurs de ce message, le ministre de la Défense a déclaré qu’ils ne se trompent pas sur la situation du pays : » ce n’est pas loin d’être la réalité. J’estime que dans quelques années, nous serons dans une situation où l’État juif sera entre Gedera et Hadera. Nous sommes à quelques années de cela« .

Lors de cette réunion, un porte-parole de Benny Gantz a donné quelques solutions pour remédier à cette situation : « Le ministre de la Défense a parlé à plusieurs reprises de regarder Israël avec une vision d’avenir sur les décennies qui vont suivre et d’établir l’autorité du siècle, afin que l’État Israël prépare la moitié de la population à vivre dans le Néguev et la Galilée. C’est d’une importance capitale pour le maintien de l’ordre dans le sud et le nord, l’égalité de traitement et le développement de toutes les populations dans les pôles d’emploi et l’amélioration des infrastructures, de l’éducation et de la santé« .

Source : Israel Hayom