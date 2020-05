Édito : Revivre autrement

Le déconfinement, à travers le monde, a commencé à se mettre en place. Drôle de

terme en vérité, pour un concept qui, souvent, revêt des réalités bien différentes,

d’un pays à l’autre, et soulève des questions qui, pour l’instant, restent sans

réponses. L'un des premiers pays à sortir de l’isolement n'est autre qu’Israël. Le

gouvernement a décidé de déconfiner les citoyens israéliens. Pour autant, nous, juifs

de France ne pourrons pas nous y rendre. Il nous faudra attendre. Attendre quoi ?

Quels seront nos droits, nos libertés ? Nul, vraiment n’a encore la réponse.

Sur la crise que nous traversons, sur ce qui nous attend désormais, il nous a paru

important d’interroger à ce sujet celui qui représente le judaïsme de France : le

Grand Rabbin Haïm Korsia. Avec franchise, disponibilité et précision, il a accepté de

nous répondre, au cours d’un entretien que nous reproduisons dans son intégralité.

Parfois nos questions étaient critiques, dérangeantes. Il n’a jamais éludé les sujets et

nous l’en remercions.

Pour notre rédaction aussi, ce numéro était d’importance puisqu’il signe notre retour

en édition papier. Une nouvelle ère s’ouvre, elle devra nous permettre d’avancer tout

en pansant nos plaies, de construire tout en intégrant l’idée que rien ne sera comme

avant. Du moins pas tant que la communauté scientifique ne sera pas en mesure de

produire un vaccin. L’heure n’est ni à la joie, ni à la tristesse. Elle est à l’espérance et

à la volonté. Celles de croire que nous pouvons nous relever, dépasser les

souffrances et les peurs. L’heure n’est pas encore à la critique, car la reprise de la

vie économique n’est pas la fin de la crise sanitaire. Les comptes seront faits après.

J’appelle donc à la vigilance, au respect. Si nous voulons qu’un jour, ce cauchemar

se termine, il faudra rester dans l’application stricte des consignes sanitaires.

Apprendre à vivre autrement. Et toujours considérer que la vie passe en premier.

Prenez soin de vous, de vos proches et merci de votre fidélité.

Qu’Hachem nous protège

Am Israël Haï

Alain Sayada