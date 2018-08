Edito de GiL Taieb « Le mois d’Aout est arrivé……. »

Le mois d’août est arrivé et nombreux sont ceux qui vont prendre quelques jours, voir plus, pour changer d’air.

Se retrouver en famille et entre amis.

Cette trêve aoûtienne est souvent un moment pendant lequel tout semble s’arrêter.

Cette année, en France, la tragi-comédie « Alexandre Benalla » devrait elle aussi prendre quelques congés.

Nos députés se plaignant d’avoir trop de travail !!!

Même ceux qui se sont accrochés à cet os iront sûrement se reposer !

Les populistes :

Mélenchon et sa bande de Soumis ainsi que celle de la Marine vont être momentanément en pause.

Ils vont tous aller aiguiser leurs crocs !

Tous épuisés d’aboyer sans cesse vont recharger leur batteries.

Force est de constater que certains ne cessent jamais !

Ce sont les ennemis viscéraux d’israël.

Les médiocres du BDS vont aller polluer les plages de France en diffusant leur venin Antisémite-Antisioniste. Ils trouveront sûrement quelques abrutis pour les écouter.

Aux frontières d’Israël, la vermine du Hamas et celle du Hezbollah ne désarment pas.

De Gaza, chaque jour, ils envoient leurs engins incendiaires et provoquent des incendies.

Des dizaines d’hectares de terres cultivées sont réduites en poussière.

Un drame écologiste qu’aucun des écologistes, à l’indignation sélective, ne condamne.

Nous avions jusque-là constaté que le sang des juifs israéliens n’émouvait personne et nous constatons que même la Terre qui brûle, ne les fait pas réagir : Car elle aussi est Juive.

Qu’ils sachent bien que nous n’avons pas besoin de leur compassion.

Nous n’attendons rien d’eux.

Peut-être une seule chose: qu’ils nous oublient et nous laissent tranquilles.

Cela fait bien longtemps que nous avons compris que notre sort est entre nos mains et que la Terre d’Israël ne redeviendra jamais le désert qu’elle était avant que ses enfants ne reviennent s’en occuper.

À tous ceux qui n’ont pas encore choisi leur destination :

N’hésitez pas à visiter le Monde, il y a tant de belles choses mais n’oubliez pas de faire un tour par La Maison !

Israël est beau

Israël est grand malgré sa petite surface

Israël a un peuple incroyable

Israël a une jeunesse qui dégage une énergie positive inégalable

Une jeunesse qui a sur les épaules la lourde tâche de défendre le Pays

Une Jeunesse qui n’aspire qu’à Vivre en Paix

Pour ce Peuple soyons nombreux à leur rendre visite et à les soutenir

Le Hezbollah et le Hamas aux frontières d’Israël ou les terroristes et les antisémites en France pensent nous faire peur !

Ils s’imaginent que nous allons déserter Israël ou que nous allons cesser de vivre notre judaïsme en France

Qu’ils comprennent bien : Nous n’avons pas peur !

Bonnes vacances à tous où que vous soyez

Revenez en pleine forme

Gil Taieb