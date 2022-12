Élections israéliennes : Benjamin Netanyahu demande au président israélien Isaac Herzog une prolongation de 14 jours pour former le gouvernement

Le premier ministre entrant Benjamin Netanyahu a déposé une demande auprès du président de l’État d’Israël Isaac Herzog pour prolonger de deux semaines supplémentaires son mandat pour former le nouveau gouvernement israélien. Le mandat du chef du Likud arrive à son terme dimanche.

Dans la demande, Benjamin Netanyahu a noté que tous les partis politiques appelés à faire partie de la prochaine coalition ont signé des annexes ou des lettres concernant la répartition des postes au sein du 37e gouvernement.

Le chef du Likud a indiqué qu’il reste encore des questions concernant les postes qui n’ont pas encore été réglées, car le Shas et Yahadout HaTorah n’ont signé que des lettres, et non des accords juridiques, au sujet des postes ministériels.

Benjamin Netanyahu a ajouté que toutes les factions exigent également qu’un accord de coalition complet comprenant des principes fondamentaux soit signé avant de former un gouvernement.

Le premier ministre entrant a aussi informé qu’il y avait eu des progrès significatifs dans les négociations avec les partis politiques, mais a ajouté qu’en raison de la lenteur des progrès, il aurait besoin de toute la prolongation des 14 jours pour former une coalition.

Cette semaine, Benjamin Netanyahu a signé des accords partiels de coalition avec les partis Judaïsme unifié de la Torah et le parti Shas.

Eliran COHEN pour Israel Actualités