Elections israéliennes : Benjamin Netanyahu et Itamar Ben Gvir parviennent à un accord

Élections israéliennes : Benjamin Netanyahu et Itamar Ben Gvir parviennent à un accord

Le parti Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir et le parti du Likud de Benjamin Netanyahu ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’ils sont parvenus à un accord.

Itamar Ben-Gvir occupera le poste de ministre de la Sécurité nationale, une version élargie du ministère de la Sécurité publique, dont la juridiction comprendra également la division de l’application des lois immobilières et la division de la police des frontières de Judée-Samarie.

Lundi, Itamar Ben Gvir avait quitté les négociations de coalition en raison d’un désaccord avec le Likud. Le parti du premier ministre entrant, Benjamin Netanyahu, aurait fait marche arrière sur un accord initial avec le parti d’Otzma Yehudit, visant à donner un ministère supplémentaire à la faction d’Itamar Ben Gvir.

Le ministère en question est le ministère du Développement de la Périphérie, du Néguev et de la Galilée. Or Aujourd’hui, Benjamin Netanyahu a rétabli cet accord initial avec le parti Otzma Yehudit.

C’est donc Isaac Vaserlauf d’Otzma Yehudit qui recevra le ministère du Néguev et de la Galilée. Ce ministère sera séparé du ministère de la Périphérie sociale et du ministère du Patrimoine

Le ministère du Néguev et de la Galilée aura des zones d’opération élargies, et s’appellera le ministère du Développement du Néguev et de la Galilée et de la résilience nationale.

« Nous avons franchi une étape importante ce soir pour établir un gouvernement de droite à part entière. Le retour de la sécurité dans les rues est une préoccupation pour le Néguev et la Galilée et la résilience nationale pour les personnes âgées et les centres de jeunesse, ainsi que pour les sites du patrimoine en Israël. Je suis heureux que l’accord sur les ministères que recevra Otzma Yehudit nous permette de réaliser nos promesses électorales – pour la sécurité et le renforcement du Néguev, de la Galilée et de la périphérie« , a déclaré Itamar Ben-Gvir dans un communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités