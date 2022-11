Élections israéliennes : Isaac Herzog va confier officiellement à Benjamin Netanyahu le mandat de former le prochain gouvernement

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé dans un communiqué qu’il chargera dimanche à Benjamin Netanyahu la tâche de former le nouveau gouvernement israélien à l’issue de ses consultations avec les représentants de tous les partis entrant à la 25e Knesset.

À partir du moment où le président de l’État d’Israël attribue le mandat à Benjamin Netanyahu, il aura 28 jours pour former un nouveau gouvernement. Dans une situation où une prolongation du processus est requise, le président a le pouvoir de lui accorder un délai supplémentaire de 14 jours, conformément à la loi.

À l’issue des réunions de consultations entre les partis politiques israéliens et Isaac Herzog, qui ont commencé mercredi et se sont terminées vendredi matin, 64 membres de la Knesset ont recommandé Benjamin Netanyahu au poste de premier ministre et 28 membres ont recommandé l’actuel premier ministre Yair Lapid. Les 28 membres restants de la Knesset n’ont pas recommandé que le mandat soit confié à l’un ou l’autre des candidats.

Les six partis ou factions qui ont recommandé que Benjamin Netanyahu reçoive le mandat sont le Likud, le Shas, le Judaïsme unifié de la Torah, le parti Sionisme Religieux, Otzma Yehudit et Noam.

Seuls deux partis ont recommandé que le mandat soit confié à Yair Lapid. Il s’agit du parti Yesh Atid (le parti de l’actuel premier ministre israélien) et du Parti Travailliste.

Les partis politiques de l’Unité nationale, Israel Beitenou, Ra’am et Hadash-Ta’al se sont tous abstenus de donner une recommandation.

Eliran COHEN pour Israel Actualités