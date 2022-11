Élections israéliennes : Itamar Ben Gvir veut inclure la peine de mort pour les terroristes dans les négociations de coalition

Le chef du parti de droite Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir va demander aujourd’hui d’inclure une loi autorisant la peine de mort pour les terroristes, dans le cadre des négociations avec Benjamin Netanyahu sur la mise en place du nouveau gouvernement israélien

Itamar Ben-Gvir avait émis cette proposition dans le cadre de ses promesses de campagne et espère inclure cette loi dans son accord de coalition avec d’autres mesures qu’il a décrites comme renforçant la souveraineté et l’État de droit.