Elections israéliennes : selon un nouveau sondage, Benjamin Netanyahu pourrait former un nouveau gouvernement s’il soutient Ayelet Shaked

Élections israéliennes : selon un nouveau sondage, Benjamin Netanyahu pourrait former un nouveau gouvernement s’il soutient Ayelet Shaked

Un nouveau sondage Panel Politics révèle que si Benyamin Netanyahu, lancerait un appel à voter pour Bayit Hayehudi, le parti d’Ayelet Shaked, le bloc dirigé par l’ancien premier ministre israélien aurait alors une majorité de 62 députés. Il serait donc en mesure de former un nouveau gouvernement.

Dans cette configuration le parti Likud obtiendrait 31 sièges, Yesh Atid obtiendrait 23 sièges, le parti sioniste religieux obtiendrait 12 sièges et le parti de l’unité nationale obtiendrait 11 sièges.

Shas gagnerait huit sièges, le Judaïsme unifié de la Torah gagnerait sept sièges, Israel Beitenu gagnerait six sièges, Meretz et le Parti Travailliste gagneraient cinq sièges chacun, Hadash-Ta’al et Ra’am gagneraient quatre sièges chacun et Bayit Hayehudi gagnerait quatre sièges.

Sans cette hypothèse, le bloc dirigé par Benjamin Netanyahu serait a 60 sièges et le bloc constituant la coalition actuelle serait à 56 sièges. Le parti Bayit Hayehudi serait encore sous le seuil électoral avec 2,7% des suffrages.

Eliran COHEN pour Israel Actualités