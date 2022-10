En visite aux États-Unis, Isaac Herzog affirme que Joe Biden « est un véritable ami Israël »

En visite aux États-Unis, Isaac Herzog affirme que Joe Biden « est un véritable ami d’Israël »

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré son homologue américain, Joe Biden, hier à la Maison Blanche lors de sa visite diplomatique aux États-Unis.

« Vous êtes un véritable ami d’Israël, monsieur le président. Les États-Unis sont notre allié historique le plus proche et le plus fort », a déclaré le président israélien à Joe Biden.

Isaac Herzog a indiqué que les deux dirigeants discuteraient du « défi iranien » lors de leurs discussions qui devraient également se concentrer sur les accords d’Abraham, la guerre en Ukraine et le climat politique dans les deux pays avant les prochaines élections.

Pour sa part, Joe Biden a salué l’accord sur la frontière maritime négocié par les États-Unis et qui va être signé aujourd’hui par Israël et le Liban. Le président américain a estimé que cet accord est « une percée historique« .