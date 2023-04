Le président Erdogan rend hommage aux secouristes israéliens qui ont sauvé des vies après le tremblement de terre en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis hier un certificat d’appréciation au commandant de l’unité nationale de sauvetage des Forces de défense israéliennes, le colonel à la retraite Golan Vach, qui a commandé la mission de sauvetage d’Israël qui a permis de localiser les survivants lors du récent tremblement de terre qui est survenu dans le sud de la Turquie et qui a provoqué la mort de 45 089 personnes.

La mission de sauvetage israélienne a été l’une des premières à arriver pour apporter de l’aide après le tremblement de terre et a réussi à sauver 19 survivants des ruines. Tsahal a envoyé 230 experts médicaux et d’intervention d’urgence pour mettre en place un hôpital de campagne à Kahramanmaraş.

La délégation de Tsahal était soutenue par des spécialistes médicaux d’urgence des ministères de la Défense et de la Santé, des services d’incendie et de secours, du Magen David Adom, de United Hatzalah et de Zaka, entre autres.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué en février la mission de sauvetage « Opération Rameaux d’Olivier » en Turquie.

« Tout le peuple d’Israël a suivi votre opération de sauvetage avec beaucoup d’enthousiasme. Vous êtes allé au nom du pays et vous avez fait grand honneur à l’État d’Israël. Nous vous avons vu en action dans le froid, dans des conditions difficiles, 24 heures sur 24, dans le travail le plus sacré qu’une personne puisse faire : sauver la vie des autres » a déclaré Benjamin Netanyahu.

Eliran COHEN pour Israel Actualités