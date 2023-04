Le tribunal administratif de Francfort interdit l’annulation du concert du chanteur antisémite Roger Waters

Le tribunal administratif de Francfort a statué que la ville allemande ne pouvait pas annuler un concert du musicien Roger Waters après l’avoir qualifié de « l’un des antisémites les plus connus au monde ».

Roger Waters, l’ancien leader du groupe Pink Floyd, a intenté une action en justice et a eu gain de cause hier après que les responsables de Francfort ont annoncé au mois de février dernier qu’ils annuleraient son concert en mai. La ville peut faire appel de la décision.

Le tribunal de Francfort a estimé que puisque Roger Waters « n’a pas glorifié ou relativisé les crimes des nazis ou ne s’est pas identifié à l’idéologie raciste nazie » lors de concerts passés, il n’était pas approprié d’annuler le prochain concert.

L’activisme anti-israélien outrancier de Roger Waters a souvent été accusé de virer à l’antisémitisme. En plus d’être un chef de file du mouvement BDS, le musicien britannique a piloté un ballon en forme de cochon portant une étoile de David lors de ses concerts, a parlé du pouvoir présumé d’un lobby juif infâme aux États-Unis et a comparé les actions d’Israël en Judée-Samarie aux crimes des autorités britanniques durant l’apartheid en Afrique du Sud et à ceux de l’Allemagne nazie durant la Shoah

En février, pour justifier l’annulation du concert de Roger Waters, la ville de Francfort avait déclaré dans un communiqué que « le contexte de cette annulation est lié au comportement anti-israélien persistant de l’ancien leader de Pink Floyd, qui est considéré comme l’un des antisémites les plus répandus au monde. Il a appelé à plusieurs reprises au boycott culturel d’Israël et a établi des comparaisons avec le régime d’apartheid en Afrique du Sud et a fait pression sur les artistes pour qu’ils annulent les événements en Israël ».

La ville de Francfort avait également souligné l’importance historique de la Festhalle, le lieu où Rogers Waters devrait jouer. Il s’agissait durant la Shoah du site de la déportation de 3 000 Juifs vers leur mort juste après la Nuit de Cristal. Le tribunal de Francfort a certes reconnu que le site du concert était problématique, mais a déclaré que le spectacle devait continuer et être « considéré comme une œuvre d’art »

Eliran COHEN pour Israel Actualités