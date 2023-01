Etats-Unis : selon un sondage de L’Anti-Defamation League 20% des américains sont d’accord avec des préjugés antisémites

États-Unis : selon un sondage de L’Anti-Defamation League, 20% des américains sont d’accord avec des préjugés antisémites

Selon une enquête menée par l’ADL (L’Anti-Defamation League) publiée aujourd’hui, 20% des américains croient à des tropes complotistes antisémites.

L’enquête qui a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 4 000 adultes américains révèle que 39 % des personnes interrogées pensent que les juifs sont plus fidèles à Israël qu’aux États-Unis ; 20 % pensent que les juifs ont trop de pouvoir aux États-Unis ; 21 % affirment que les Juifs « ne se soucient de personne d’autre qu’eux-mêmes » ; et 53 % estiment que les employeurs juifs feront tout leur possible pour embaucher que des juifs. Ces résultats révèlent une croyance substantielle dans les tropes antisémites tels que les juifs sont trop puissants, égoïstes et claniques.

L’ADL a également demandé aux américains interrogés dans cette enquête dans quelle mesure ils étaient d’accord avec les croyances anti-israéliennes et a constaté que 23 % d’américains pensent qu’Israël contrôle les médias, et 18 % jugent qu’ils ne sont pas à l’aise de passer du temps avec une personne pro-israélienne.

L’enquête révèle aussi que les jeunes adultes (moins de 30 ans) ont un sentiment nettement plus négatif envers Israël et ses partisans que les adultes plus âgés.

Jonathan A. Greenblatt, le PDG de L’Anti-Defamation League a déclaré que « les croyances antisémites conduisent à la violence » et qu’il espère que « cette enquête sera un signal d’alarme pour tout le pays« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités