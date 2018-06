Foot – Amical – Les 20 000 places du match Israël-Argentine vendues en une vingtaine de minutes

Le stade Teddy de Jérusalem sera bien rempli pour la rencontre amicale entre Israël et l’Argentine, le 9 juin. Tout a été vendu en une petite vingtaine de minutes. Les 20 000 places disponibles pour le match amical entre Israël et l’Argentine, le 9 juin à Jérusalem, se sont très vites écoulées dimanche soir. «Aucun événement sportif n’a jamais provoqué une telle hystérie en Israël», a affirmé un porte-parole de Lean, la société ayant géré la vente des billets. Le prix des places variait entre 44 shekels (environ 10 euros) pour les enfants et soldats et jusqu’à 825 shekels (environ 198 euros) dans l’espace VIP. Sur les réseaux sociaux, les ventes au noir atteignaient déjà 4 500 shekels (environ 1000 euros) lundi matin. Avant d’affronter la sélection israélienne, l’Argentine va jouer contre Haïti, le 29 mai. Elle jouera ensuite son premier match du Mondial contre l’Islande, le 16 juin à Moscou.