France : agression d’un homme ( David C.) de confession juive âgé de 69 ans à Paris 20 eme

Alors que l’homme de confession juive âgé de 69 ans (qui portait une kippa sur la tête) sortait de la synagogue, et se dirigeait vers une boulangerie proche du 17 rue Pelleport à Paris 20 ème, il a été pris à partie par un jeune homme de 19 ans, d’origine nord africaine, qui l’a frappé sur le corps et sur la tête, mis à terre, tiré par les cheveux et battu en criant “Allah Ouakhbar. Vive Hitler, à mort les juifs”.

Prévenue par des témoins, la police est rapidement intervenue pour délivrer la victime qui a déposé plainte. L’auteur antijuif a été arrêté et placé en garde à vue puis transféré à l’infirmerie psychiatrique, sur les recommandations du médecin en raison de son état de surexcitation observ

La victime elle, blessée, qui souffre de nombreuses contusions, et notamment des coups reçus à la tête devra se présenter aux Urgences Médicales Judiciaires pour faire évaluer le nombre d’ITT que son état de santé exige.