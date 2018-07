France : Meyer Habib (UDI, Agir et Indépendants) en Commission des Affaires étrangères : « 35 ans après, la France doit obtenir que les terroristes de la rue des rosiers soient extradés, jugés et punis ! »

Hier soir, j’ai interpellé le Ministre des Affaires étrangères sur l’attentat de la rue des rosiers.

Ci-après la vidéo :

https://youtu.be/rTdddPZSJZs

Bref rappel : 9 août 1982, un commando de terroristes palestiniens fait irruption dans le restaurant Jo Goldenberg et mitraille clients et employés. L’attentat antisémite fait 6 morts et 22 blessés.

En 2015, le juge antiterroriste Marc Trevidic identifie et localise les auteurs présumés et émet des mandats d’arrêts internationaux. Ces derniers coulent des jours paisibles : 2 en Jordanie, 1 dans les Territoires palestiniens, le dernier en Norvège.

Face à l’absence totale de résultats, le 26 juillet 2016, j’ai écrit au Ministre des Affaires étrangères, sans réponse à ce jour …

Le 7 mars dernier, enfin, le Président de la République évoque le dossier lors du dîner annuel du CRIF, je cite : « Vous avez aussi évoqué l’attentat de la rue des Rosiers, dont 35 ans après la douleur est encore très vivement ressentie par les familles, par les juifs de France et par la communauté nationale, je veux ici vous l’assurer. Après tout ce temps passé, cette enquête particulièrement ardue n’a pas abouti à la condamnation des auteurs et c’est une blessure, pour autant la justice n’a jamais baissé les bras et n’a jamais refermé le dossier. Vous évoquez l’extradition demandée à la Norvège, les magistrats agissent pour surmonter les difficultés juridiques invoquées par ce pays, […], je veux ici vous dire que tout sera mis en œuvre pour que cette enquête se poursuive et aille à son terme.»

Depuis, rien.

Hier, j’ai interrogé le Ministre en Commission des Affaires étrangères pour savoir quelles démarches avaient été engagées pour obtenir leur extradition et mettre fin à cette situation, où des terroristes sont identifiés, localisés mais ne peuvent être jugés.

Pour information, j’ai signalé, comme me l’a indiqué le Premier ministre israélien Netanyahu à qui j’ai exposé la situation le 5 juin dernier, qu’Israël serait disposé, si la France en faisait la demande, à apporter son assistance, appréhender et remettre aux autorités françaises Mahmoud Khader Abed, alias Hicham Harb, localisé près de Ramallah…

Après avoir reconnu qu’il ne connaissait pas tous les détails de l’affaire, le Ministre m’a assuré qu’elle serait suivie de près par ses services.

Meyer Habib

Député de la 8ème circonscription des Français de l’étranger

Chypre – Grèce – Israël – Italie – Malte – Saint-Marin – Turquie – Vatican

Vice-président de la Commission des Affaires étrangères