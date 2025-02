Gaza : Le Hamas annonce la restitution à Israël des corps de quatre otages,

dont ceux de la famille Bibas

Le Hamas annonce qu’il va restituer à Israël jeudi 20 février prochain les dépouilles de quatre otages détenus à Gaza.

Le Hamas restituera jeudi à Israël les corps de quatre otages retenus dans la bande de Gaza, a annoncé mardi Khalil al-Hayya, chef de l’équipe de négociation du mouvement islamiste palestinien. Parmi ces dépouilles, celles de la famille Bibas: la maman, Shiri et ses deux enfants, Ariel et le petit Kfir, 8 mois et demi, enlevés le 7-Octobre, apprend-t-on dans un communiqué du Hamas.

« Nous avons décidé de remettre quatre corps jeudi » en échange de quoi Israël « libérera samedi » un nombre de prisonniers déterminé dans le cadre de l’accord de trêve en vigueur depuis le 19 janvier, a déclaré Khalil Hayya dans un discours retransmis sur Al-Aqsa TV, la chaîne de télévision du Hamas.

Alain SAYADA pour Israel Actualités