Guerre Hamas-Israël : Greta Thunberg critiquée en Allemagne après avoir appelé à un « cessez-le-feu »

Greta Thunberg a appelé à un « cessez-le-feu maintenant » au Proche-Orient dimanche. Ce lundi, en Allemagne, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer l’activiste climatique. La jeune femme s’était exprimée à l’occasion d’une marche pour l’environnement qui a rassemblé quelque 70.000 participants à Amsterdam, à 10 jours de la tenue d’élections anticipées au Pays-Bas.

« En tant que mouvement pour la justice climatique, nous devons écouter les voix de ceux qui sont opprimés et de ceux qui luttent pour la liberté et la justice », a-t-elle affirmé devant la foule. Elle a été interrompue par un homme qui a tenté de lui arracher le micro, affirmant être venu pour une manifestation écologique – celle-ci était organisée par une coalition réunissant notamment Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace – et non pour « son point de vue politique ».

Des prises de position jugées propalestiniennes

En Allemagne, où la sécurité d’Israël est considérée comme « raison d’Etat » de par la responsabilité historique du pays dans la Shoah, cet épisode a suscité des remous, certains lui reprochant des prises de position jugées propalestiniennes dans le conflit entre Israël et le Hamas.

La suite en cliquant sur le lien : https://www.20minutes.fr/monde/israel/4062098-20231113-guerre-israel-hamas-greta-thunberg-critiquee-allemagne-apres-avoir-appele-cessez-feu?xtor=RSS-176