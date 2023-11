Israël en guerre : Eli Cohen estime que la pression internationale pour l’arrêt des combats à Gaza va s’intensifier dans deux semaines

Le ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé aujourd’hui que la pression des dirigeants internationaux sur Israël concernant l’arrêt des combats dans la bande de Gaza, va augmenter dans deux semaines.

« D’un point de vue politique, nous reconnaissons que la pression a commencé sur Israël. Elle n’est pas très forte, mais elle augmente. Dans les entretiens que je mène, l’accent est mis sur la question humanitaire. Le choc du massacre du 7 octobre s’atténue« , a déclaré Eli Cohen.

Le chef de la diplomatie israélienne a aussi indiqué que « la question des otages est l’un des principaux outils qui donnent aujourd’hui à l’État d’Israël la légitimité pour poursuivre les combats« .

Vendredi dernier, Emmanuel Macron, le président de la République, a d’ailleurs mis la pression sur le gouvernement israélien dans une interview à la BBC, en exhortant l’État hébreu à « arrêter de bombarder des civils à Gaza », affirmant que « des bébés, des femmes et des personnes âgées sont tués dans ces bombardements ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités