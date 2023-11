Israël en guerre : les soldats de Tsahal éliminent 21 terroristes du Hamas cachés parmi les civils à l’entrée de l’hôpital Al-Qods à Gaza

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi dans un communiqué, que les combattants Tsahal ont éliminé une escouade terroriste opérant dans le secteur de l’hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza, après qu’un missile antichar a été tiré sur des soldats de Tsahal, endommageant un char israélien.

Tsahal précise dans son communiqué que plusieurs terroristes cachés parmi les civils ont tiré deux lance-roquettes sur des soldats de Tsahal devant l’hôpital.

La brigade de combat de Tsahal, qui comprenait des forces blindées, du génie et de l’infanterie, a répondu par des tirs réels et des bombardements, avec un appui aérien. Environ 21 terroristes du Hamas ont été tués.

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 4 300 cibles terroristes, dont quelque 300 tunnels terroristes du Hamas, depuis le début de la guerre à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités