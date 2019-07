Hitler Staline et tous les dictateurs devaient certainement être « déséquilibrés » cela doit il excuser les massacres qu’ils ont commis ?

Apres Sarah Halimi Mamadou Barry est morts sous les coups d’un sauvage

Encore un meurtre raciste et à nouveau un criminel présenté comme « ayant des antécédents psychiatriques ! »

Oui une fois encore je veux hurler qu’il faut sûrement être déséquilibré pour tuer un être humain

Mais cela n’excuse rien

Les familles de Sarah Halimi et de Mamadou Barry ont perdu des êtres chers

Assassinés par des monstres antisémites et Racistes

LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME NE SONT PAS DE LA FOLIE MAIS DES CRIMES

LES ASSASSINS RACISTES ET ANTISÉMITES NE SONT PAS DES FOUS, CE SONT DES ORDURES QU’ILS FAUT CONDAMNER ET METTRE HORS D’ÉTAT DE NUIRE

Aujourd’hui je suis Sarah Halimi et Mamadou Barry

Mesdames et Messieurs les psychiatres réfléchissez avant de vous prononcer

Vos décisions font saigner les familles des victimes et interdisent le repos aux âmes des victimes !

Gil Taieb