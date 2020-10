Il y’a plus de 38 ans, le 22 juin 1982, un sénateur américain attaque le premier ministre israélien, Menahem Begin, rescapé des camps de la mort et des goulags soviétiques, en le menaçant de couper l’aide américaine à Israël.

– » Ne me menacez pas de stopper votre aide. Je ne suis pas un juif avec les genoux qui tremblent. Je suis un juif fier avec 3 700 ans d’histoire. Personne n’est venu à notre aide quand nous étions dans des chambres à gaz ou que nous mourrions dans des fours crématoires. Personne n’est venu à notre aide, non plus quand nous nous sommes engagés à créer notre État … Nous nous sommes battus et nous avons perdus des vies pour ça.

Nous avons payé très cher.

Alors, nous allons respecter nos principes. Nous allons les défendre. Et, s’il le faut, nous mourons à nouveau pour eux, AVEC ou SANS votre aide « .