Informations consulaires : Mise à jour des mesures concernant l’entrée en Israël : Sportifs, étudiants, lycéens étrangers et participation aux cérémonies de mariage Paris, Le 19 mai 2020 MISE A JOUR DES MESURES CONCERNANT L’ENTRÉE EN ISRAEL- SPORTIFS, ETUDIANTS, LYCEENS ETRANGERS ET PARTICIPATION AUX CEREMONIES DE MARIAGE Les étudiants étrangers des Universités, des Yeshivas et des Instituts universitaires se trouvant à l’étranger et qui étudient de façon régulière en Israël peuvent demander à poursuivre leurs études en Israël Pour cela, vous devez prendre attache avec votre établissement d’enseignement supérieur qui effectuera les démarches nécessaires auprès des autorités en Israël.

Vous serez informé directement par votre établissement de la réponse. Les élèves doctorants et post-doctorants réguliers pourront faire une demande d’entrée en Israël via l’email bidud@paris.mfa.gov.il . Vous êtes priés de joindre à votre demande le scan de votre passeport et de votre visa. NB : Les conditions d’isolement de 14 jours doivent, dans tous les cas, être respectées. Les sportifs professionnels étrangers évoluant en Israël, se trouvant actuellement à l’étranger, doivent s’adresser directement à la direction de leur club qui effectuera les démarches auprès des autorités compétentes en Israël. NB : Les conditions d’isolement de 14 jours doivent, dans tous les cas, être respectées. Les lycéens étrangers (élèves de première et terminale, nahale et taglit) possédant un visa en cours de validité et ayant passé au minimum 90 jours en Israël peuvent déposer leur demande d’entrée sur le territoire israélien via l’email bidud@paris.mfa.gov.il . Vous êtes priés de joindre à votre demande le scan de votre passeport et de votre visa. NB : Les conditions d’isolement de 14 jours doivent, dans tous les cas, être respectées. Participation à une cérémonie de mariage : le Ministre de l’Intérieur a autorisé l’arrivée en Israël des frères et sœurs des mariés ainsi que de leurs grands-parents et parents non-israéliens.

A cette fin, il faut effectuer une demande d’entrée sur le territoire israélien via l’email bidud@paris.mfa.gov.il . Vous êtes priés de joindre une copie du livret de famille indiquant la filiation, ainsi que l’invitation au mariage, la copie du passeport, la copie du billet d’avion et le formulaire de confinement. Les conditions d’isolement doivent être respectées , il faut donc prévoir une période de 14 jours d’isolement avant la cérémonie. Dans tous les cas, c’est le ministère de l’Intérieur israélien uniquement qui a compétence pour statuer sur les demandes d’entrée en Israël. L’ambassade d’Israël en France ne peut en aucun cas statuer. Seuls les cas répondant aux instructions strictes telles que mentionnées plus haut seront traités. Michel Lugassy-Harel, Consul d’Israël en France