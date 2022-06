Iran : trois agents du Mossad qui ont comploté pour tuer des scientifiques nucléaires bientôt jugés

Selon les informations de l’agence publique de la république islamique (IRNA), l’Iran va bientôt traduire en justice trois agents du Mossad qui ont été arrêtés en avril. Ils sont soupçonnés d’avoir fomenté un complot afin d’assassiner des scientifiques nucléaires iraniens.

Un procureur local a annoncé que des agents du Mossad ont été arrêtés dans la province du Sistan-Baloutchistan, situé dans le sud-est de l’Iran. « L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête avancée et un acte d’accusation sera déposé et envoyé au tribunal prochainement« , a-t-il déclaré. Le procureur a aussi affirmé que « grâce aux renseignements iraniens, les agents ont été identifiés et arrêtés dans chacun des différents districts« .

Cette information intervient dans l’ombre de vives tensions entre Israël et l’Iran et dans l’ombre d’une série d’assassinats mystérieux, au cours desquels des hauts responsables des Gardiens de la révolution et de l’industrie de la sécurité iranienne ont été assassinés.

Hier, un haut responsable iranien a admis pour la première fois qu’une mystérieuse explosion survenue le 25 mai dans l’installation nucléaire de Parchin, qui a fait deux morts et plusieurs blessés, était la cause résultat d’un « sabotage industriel ». Le New York Times a révélé hier que cette explosion était similaire à un schéma d’attaques précédentes attribuées à Israël, incluant des frappes contre le programme de drones iranien.

Eliran COHEN