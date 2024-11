Israel Actualités: Attaque de Tsahal quelques heures avant que ne rentre le Cessez-le-Feu entre Israël et le Liban contre un site de production de missiles de précision du Hezbollah et de l’Iran

L’attaque de Tsahal quelques heures avant que ne rentre le Cessez-le-Feu entre Israël et le Liban contre le site de production de missiles de précision du Hezbollah et de l’Iran marque un tournant significatif dans le conflit. La révélation de son ampleur et de sa complexité souligne la détermination d’Israël à neutraliser des menaces perçues sur son territoire. En s’attaquant à un site profondément ancré à 70 m dans la montagne et d’une longueur de1,5 km et bien protégé, l’armée israélienne démontre sa capacité à mener des opérations chirurgicales contre des infrastructures militaires critiques.

Alain SAYADA pour Israel Actualités