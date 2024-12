Israel Actualités: Israël va fermer son ambassade en Irlande

Israël va fermer son ambassade en Irlande

en raison de

Les responsables israéliens affirment que l’Irlande a franchi

« toutes les lignes rouges »

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Israël a annoncé qu’il fermerait son ambassade en Irlande dans les semaines à venir en raison des « politiques anti-israéliennes extrêmes » du gouvernement irlandais.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a fait cette annonce dimanche après avoir rappelé l’ambassadeur d’Israël en Irlande depuis Dublin. M. Saar a déclaré que le gouvernement irlandais avait « franchi toutes les lignes rouges » et a cité la décision du pays de reconnaître un Etat palestinien.

« Les actions et la rhétorique antisémite utilisées par l’Irlande contre Israël sont enracinées dans la délégitimation et la diabolisation de l’État juif, ainsi que dans les deux poids deux mesures », a déclaré Saar.

« Israël investira ses ressources dans l’avancement des relations bilatérales avec les pays du monde entier en fonction de priorités qui prennent également en compte les attitudes et les actions de ces États envers Israël », a-t-il ajouté.

Israël ferme son ambassade en Irlande. (Alex Wong/Getty Images)

Selon la BBC, le Premier ministre irlandais Simon Harris a déclaré que cette décision était « profondément regrettable ». Le vice-Premier ministre Micheál Martin a fait écho à ce sentiment dans une déclaration plus longue.

« Je crois fermement à l’importance de maintenir les canaux de communication diplomatiques et je regrette que cette décision ait été prise », a déclaré M. Martin.

« La position de l’Irlande sur le conflit au Moyen-Orient a toujours été guidée par les principes du droit international et l’obligation pour tous les États d’adhérer au droit international humanitaire », a-t-il ajouté.

Le nouveau Premier ministre irlandais Simon Harris est accueilli par ses collègues et les membres de sa famille alors qu’il quitte le Dail à Dublin. (Paul Faith/AFP via Getty Images)

Cette annonce intervient alors qu’Israël envisage de nouvelles frappes contre l’Iran cette semaine. Des rapports israéliens publiés jeudi ont indiqué que l’évolution de la situation dans la région a incité Israël à envisager une fois de plus de cibler le programme nucléaire iranien, que Jérusalem et ses alliés internationaux considèrent comme l’une des plus grandes menaces émergentes à un moment où les tensions entre l’Occident et des pays comme la Russie et l’Iran continuent de s’aggraver.

Les États-Unis, sous l’administration Biden, ainsi que leurs partenaires internationaux, dont l’Agence internationale de l’énergie atomique, ont exhorté Israël à ne pas frapper les installations nucléaires iraniennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait une déclaration télévisée en Israël. (Bureau de presse du gouvernement israélien via AP)

