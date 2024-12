Nucléaire iranien : la future administration de Donald Trump envisage de mener des frappes préventives sur les sites nucléaires iraniens

Selon les informations du Wall Street Journal, le président américain élu, Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

Le journal américain indique également que les responsables de la future administration de Donald Trump estiment que l’effondrement de l’axe iranien et la forte augmentation de l’uranium enrichi posent des risques importants et suscitent des questions critiques sur les facteurs qui pourraient favoriser l’avancée rapide de l’Iran dans son programme nucléaire.

Deux sources proches du dossier ont déclaré au Wall Street Journal que Donald Trump avait déclaré au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qu’il craignait que l’Iran ne devienne nucléaire au cours de son mandat et a signalé que son équipe étudiait une action militaire qui pourrait empêcher cela.

Le quotidien américain affirme que cette décision marquerait un changement significatif, par rapport à la politique américaine précédemment établie en matière de diplomatie et de sanctions, dans ses relations avec l’Iran et souligne que le lancement d’une attaque contre les sites nucléaires iraniens pourrait exposer les États-Unis et l’Iran au risque d’une escalade formelle.