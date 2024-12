Israël en guerre : le frère de Khaleed Meshaal libéré de prison aux États-Unis, en pleines négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza

Mofid Abdel-Kader, le demi-frère du haut responsable du Hamas, Khaled Mashaal, a été libéré de manière inattendue de la prison américaine où il était détenu.

Le terroriste du Hamas a été transféré de la prison fédérale américaine où il était détenu vers un « centre de réadaptation » après avoir purgé 16 ans de sa peine de 20 ans.

Cette libération soudaine intervient alors que les négociations sont en cours concernant un éventuel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Lundi, le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed a rapporté que Le Hamas aurait présenté, aux médiateurs égyptiens, une première liste qui contient les noms des otages israéliens (dont quatre citoyens américains) qui seraient inclus dans un éventuel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Hier, le Wall Street Journal a également informé que le Hamas aurait cédé sur deux de ses exigences clés dans le cadre des négociations pour un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui permettrait notamment à l’armée israélienne de rester temporairement à Gaza durant la trève des combats.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités