Israël : Ben & Jerry’s met fin au boycott en Judée-Samarie

Unliever, la société mère de l’entreprise Ben & Jerry’s, a annoncé aujourd’hui que la marque de crème glacée va pouvoir vendre à nouveau ses glaces dans tout Israël, y compris en Judée-Samarie.

Cette annonce met fin à un conflit d’un an qui a commencé lorsque l’entreprise Ben & Jerry’s a annoncé qu’elle cesserait de vendre ses produits en Cisjordanie et à Jérusalem Est, sous prétexte que ce sont des territoires « palestiniens » « occupés » par l’État d’Israël.

L’accord entre les deux parties est le résultat d’un règlement conclu à la suite d’un procès fédéral américain intenté par le Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law au nom d’Avi Zinger, propriétaire de Ben & Jerry’s Israël.

Suite à cet accord, Unliever a cédé tous ses intérêts commerciaux en Israël à Avi Zinger qui va pouvoir vendre les fameuses glaces Ben & Jerry’s dans toutes les régions d’Israël et de Judée Samarie.

« Je suis très heureux qu’après plusieurs mois de lutte, nous ayons pu nous rassurer que nous continuions à produire et à vendre la crème glacée Ben & Jerry’s bien aimée à tous nos clients, sans aucune discrimination, partout en Israël et en Judée Samarie. Je remercie Unliever pour sa volonté de trouver une solution et position ferme contre le mouvement BDS. Ce fut une lutte longe et complexe, traversant les frontières et les secteurs« , a-déclaré Avi Singer.

Eliran COHEN