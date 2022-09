Israel capture sept terroristes affiliés au Hamas qui avaient prévu de faire des attentats suicides

Israël capture sept terroristes affiliés au Hamas qui avaient prévu de faire des attentats suicides

Les forces de sécurité israéliennes ont découvert et arrêté un groupe de suspects affiliés au Hamas en Cisjordanie qui planifiaient des attentats-suicides contre les forces et les civils israéliens, a annoncé aujourd’hui le Shin Bet.

Sept Palestiniens d’Hébron et de Naplouse ont été arrêtés et interrogés dans le cadre de l’opération, menée par le Shin Bet et l’armée israélienne et menée au début du mois.

Lors des interrogatoires des suspects, le Shin Bet a révélé qu’ils avaient été recrutés par un membre du Hamas nommé Yahya Amer Muhammad Abu Sayfan.

Âgé de 26 ans, ce terroriste palestinien est un résident du camp de réfugiés de Nuseirat dans la bande de Gaza, responsable du recrutement de jeunes Palestiniens pour le Hamas. Il est aussi connu pour diffuser des messages antisionistes et antisémites sur les réseaux sociaux.

Yahya Amer Muhammad Abu Sayfan a instruit et guidé les suspects et leur a ordonné de mener les attaques, a ajouté le Shin Bet.

Les suspects ont reçu de l’argent pour acheter des armes, des explosifs et d’autres équipements et substances qui ont tous été confisqués par les forces de sécurité israéliennes.

Des inculpations pour « violations graves de la sécurité » ont été portées contre la plupart des suspects, et d’autres accusations devraient être déposées dans les prochains jours, a indiqué le Shin Bet.

Eliran COHEN pour Israel Actualités