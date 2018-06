Israel : Communiqué de presse – Francois Pupponi, député de Sarcelles soutient Yoni Chetboun

« Je le soutiens fortement et c’est une personne en qui j’ai entièrement confiance ».

Lors d’un voyage en France, à Paris, Yoni Chetboun, ancien Député à la Knesset et candidat au poste de maire de Netanya s’était entretenu avec François Pupponi, député de Sarcelles depuis 10 ans et vice-président du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale.

De nombreux sujets avaient été évoqués : le jumelage entre la ville de Netanya et la ville de Sarcelles, le nombre d’olim venus de Sarcelles habitant à Netanya, la situation de la communauté juive de Sarcelles et les problèmes d’antisémitisme qu’elle rencontre, sujet sur lequel François Pupponi se bat depuis de nombreuses années ayant été maire de cette ville pendant 20 ans.

Le Député de Sarcelles avait mis l’accent sur son désir de travailler encore plus étroitement avec la ville de Netanya et a tenu à exprimer son soutien à Yoni Chetboun dans une courte vidéo :

« Je suis très heureux d’avoir rencontré de nouveau mon ami Yoni Chetboun à l’Assemblée nationale que j’avais déjà accueilli à Sarcelles. Il est un peu chez lui à Sarcelles puisque son oncle le grand Rav Bitton est une personnalité très connue à Sarcelles avec le Habbad de Sarcelles et ses enfants qui font des choses extraordinaires pour la ville… »

« Je sais qu’il s’est engagé dans une campagne importante à Netanya et je luis souhaite de réussir. Je le soutiens fortement, c’est une personne en qui j’ai entièrement confiance et c’est toujours un grand plaisir de le revoir ».

