Israël : deux personnes arrêtées pour possession et livraison d’informations confidentielles

Suite à une enquête conjointe de la police israélienne, de Tsahal et du Shin Beth, le département cyber du bureau du procureur de l’État d’Israël, a déposé des actes d’accusations contre un jeune homme et un mineur qui ont possédés et livrés des informations top secrètes.

L’enquête a débuté il y a plusieurs semaines lorsque des soupçons de publications d’informations confidentielles sont apparus sur les réseaux sociaux. Suite à cette enquête, les forces israéliennes ont arrêté des suspects militaires issus de Tsahal et des civils, dont un mineur. Trois suspects, deux militaires et un mineur, sont pour le moment détenus en prison.

Aujourd’hui, deux actes d’accusations ont été déposés. Un acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de district central contre un militaire de Tsahal qui a servi de soldat régulier et de réserviste dans une unité des forces armées et qui a fourni les informations top secrètes à une personne. Le deuxième d’acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de district contre un mineur accusé d’avoir reçu les informations confidentielles du militaire inculpé et d’un autre militaire régulier, et d’avoir ensuite l’intention de fournir ces informations à une autre personne.

Une demande a également été déposée aujourd’hui pour la détention des deux accusations jusqu’à la fin des poursuites judiciaires.

Eliran COHEN